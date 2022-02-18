18日在高中籃球聯賽女生組複賽上半場得分掛蛋的北一女中宋瑞蓁，卻在下半場徹底爆發，套句她賽後自己講的話，「就是瞎！怎麼投就是怎麼進。」北一女就靠她下半場狂轟27分，終場77比66逆轉擊敗永仁，複賽5連勝提前搶下總決賽門票。

「上半場就是打很悶，也很嘔，直到中場休息時間被駱姐(北一女教練駱燕萍)罵過之後，我才徹底清醒，駱姐就罵我們講的都沒做到，既然害怕就不用打了，」宋瑞蓁說，「只是我下半場怎麼投都會進，就算身體都歪掉失去平衡了還是進。」

宋瑞蓁強調，打到複賽階段，開始刻意增加自己急停跳投，進而減少切入上籃次數，「駱姐希望我今年8強多一點跳投，可是有時候下意識還是會切進去，幸好今天下半場開始有停下來，且急停投進不少球，但我真的不知道上半場零分。」

駱燕萍賽後表示，上半場會一路落後，主因是出現太多失誤了，「我們今天上半場大約16次失誤，處理球不夠細膩，也不夠冷靜，主力始終沒有穩定下來，其他球員卻急著送球給主力，幸好我們還是從防守做起，下半場協防做得還不錯。」

北一女除了宋瑞蓁，其他球員得分都沒上，永仁以張聿敏26分、14籃板的雙十表現最佳，讓她跟淡商蕭豫玟之間的籃板后競爭更加激烈，邱敬恩也拿15分，邱群琋12分、5籃板及5助攻。