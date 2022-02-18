過去一年來居家辦公漸成常態，也讓更多人學會工作生活平衡，開始享受在家喝咖啡工作的情趣，讓雀巢咖啡、奶精、膠囊大賣，成為雀巢去年銷售成長最大動力。

除了即溶咖啡品牌Nescafe、奶精品牌Coffee-Mate及膠囊咖啡品牌Nespresso在去年大發利市之外，雀巢獲星巴克授權在零售通路販賣的星巴克品牌咖啡及茶類產品也熱銷不斷，使去年雀巢咖啡有機銷售成長9.7％。

雀巢執行長史奈德（Mark Schneider）表示：「即便疫情逐漸趨緩，大家已習慣彈性工作模式，比以往更常在家工作。」他將這個新趨勢稱為「居家革命」。

去年雀巢整體有機銷售成長7.5％，除了咖啡之外，寵物食品及保健產品也是幕後功臣。去年雀巢營收成長3.3％至870.9億瑞士法郎（約944.6億美元），淨利成長38％至169.1億瑞士法郎（約183.5億美元）。