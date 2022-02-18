新北市立圖書館總館暨各區分館召募志工加入圖書館大家庭。（新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館總館暨各區分館即日起至2月25日止召募圖書館志工，計182個名額，以讀者服務組、中文故事組需求最多。凡年滿18歲，熱愛閱讀，具奉獻及服務熱誠，願意對閱讀推廣盡心力的民眾，均有機會加入新北市立圖書館志工的行列。

新北市圖推動新形態的圖書館閱讀服務，積極打造幸福閱讀城市，為了讓新北市的閱讀服務注入更大的創新與活力，將召募愛心志工、導覽志工、讀者服務志工、地方文獻志工、中英文故事志工及新住民與陪讀志工等，服務內容包括特殊讀者協助、館舍導覽介紹、圖書上架整理、文獻修復、多元文化及中英文活動、以及學童課後陪讀服務等，民眾可依興趣選擇服務項目，但均須接受館方教育訓練及考核。

高齡81歲的廖許珠阿嬤在新北市圖服務已經26年，圖書館就像她的家一樣，甚至連看病，都要先到圖書館打理好一切，才放心離開。板橋四維分館的銀髮志工范瑞娥，擔任圖書館上架志工16年，即使現在舉家搬遷到桃園，仍每個星期從桃園搭車到四維分館當服務。在三重分館擔任故事志工17年的「QQ綠姐姐」，是最資深、也最受歡迎的故事媽媽，很多孩子都是從小聽她故事長大的。

熱愛圖書館的他們同聲說，只要還有能力，就會一直到圖書館擔任志工。

新北市圖表示，圖書館需要更多熱愛閱讀的朋友，踴躍加入新北市立圖書館這個大家庭，希望可以集結更多愛書人的熱情與光亮，提供更多元的服務。即日起受理報名至2月25日止，詳細資訊及報名方式可查詢新北市立圖書館網站。