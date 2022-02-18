繼戴湘儀、呂家愷、吳訓孝15日卸下前新北市政府副發言人、新北市長室秘書光環，另名新北市政府副發言人蔡畹鎣今（18日）也請辭，宣布投入新店議員區選戰。

蔡畹鎣表示，今天是她在新北市政府服務的最後一天，她從大學到現在都住在新店，對新店一定程度的了解，想讓家變得更好，所以決定投入新店區議員選戰。被問到市長侯友宜有無給她鼓勵，她說：「市長秉持年輕人肯為國家做事、地方做事都非常支持，尤其今年參選年輕人非常多，他覺得是非常好的事情，大家彼此相互鼓勵，都是為這片土地好、人民好，所以不用太多政治口水大家互相鼓勵就好。」

談及投入選戰的初衷，蔡畹鎣說，從跟著市長選舉到現在，她看到非常多也學習到非常多，覺得年輕人現在缺的就是機會，一旦有機會，我們願意站出來，多做一點事，是年輕人應該要做的責任。

至於為何沒在15日跟另3名侯家軍同時請辭投入選戰，蔡畹鎣表示，副發言人工作需要收尾，把剩下工作結束後，這時間點是該出去準備了，所以選擇今天在辭職。之後在新店不管是市長或是任何行程，她都非常意願去參加，聆聽大家的意見及批評指教。