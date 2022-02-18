桃園市一名葛姓男子2020年3月間自美國返台入境，需居家檢疫至4月13日，但葛男卻提前一日外出剪髮，才踏入理髮店就遭到警方要求返家，事後還遭到桃園市衛生局裁罰25萬元。案經葛男提起訴願遭駁，其再提行政訴訟欲抗罰，桃園地院日前審結，駁回上訴，可再上訴。

判決書指出，葛男自2020年3月29日自美國入境，應居家檢疫至同年4月13日，但葛男於4月12日開車外出，前往理髮廳剪頭髮，未料，葛男還沒剪到頭髮，就被桃園市警方致電要求返回住家檢疫，事後葛男遭桃園市衛生局因違反傳染病防治法裁罰25萬元罰鍰。而葛男不服，提訴願遭駁，遂再提起行政訴訟抗罰。

葛男主張，入境時所收到的居家檢疫通知書僅說居檢期間為14天，並沒有確切說明日期的起迄計算方法，認為行政流程有瑕疵，因此經他計算後，認為自己僅須隔離至4月12日，若他知道須隔離至13日，不可能會在解隔離前擅自外出。

葛男表示，外出理髮時為開車，全程遵守防疫措施，僅搭電梯時接觸到母親1人，且母親有戴口罩，此外，他一進到理髮廳就被警方叫回，並沒有與其他人接觸，倘若真要開罰，希望法院能裁定為最低10萬元罰鍰，或免除裁罰。

桃園地院法官認為，葛男入境時有使用手機申報入境檢疫，依照流程需最終須出示健康申報憑證供檢疫人員審查才可入境，而該健康申報憑證中就包含入境健康聲明暨居家檢疫說明書，內容詳細記載葛男的居檢解隔離日為4月13日，法官最終不採信其說詞。駁回上訴。