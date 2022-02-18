苗栗縣長徐耀昌18日下午主持苗栗縣警局4名新任分局長交接布達典禮。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌18日下午主持苗栗縣警局4名新任分局長交接布達典禮。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌18日下午主持苗栗縣警局4名新任分局長交接布達典禮。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局在這波人事調動中，共有4名分局長異動，新任分局長聯合交接典禮，18日下午4時在縣警局禮堂舉行，縣長徐耀昌親臨主持，苗栗縣議會多名縣議員及鄉鎮長都到場觀禮，徐耀昌期勉新任分局長能夠繼續努力，為苗栗縣治安交通工作奉獻己力。

這次異動調職的包括，苗栗分局長金秋華、竹南分局長林永勝、頭份分局長呂育騰及大湖分局長廖志明，徐耀昌感謝4人對苗栗縣的貢獻，其中竹南分局長林永勝因優異表現，獲調縣內首席苗栗分局，徐耀昌當場表示祝賀。

這次警政署人事調整，新任苗栗分局長由竹南分局長林永勝調任、新任竹南分局長由澎湖縣政府警察局望安分局長廖修鴻調任、新任頭份分局長由雲林縣警察局西螺分局長張明盛調任、新任大湖分局長由金門縣警局金湖分局長林炎巨調任，以上4位都非初任分局長，實務經驗與歷練均相當豐富。

徐耀昌特別提到，自年節前開始，警察局便積極展開加強重要節日安全維護工作，為展現維護治安、整頓交通的決心，投入警察、義警、義交、民防、守望相助隊、志工及協勤民力近1萬餘人次，由於苗栗縣風景旅遊地區眾多，年節期間湧現大量人潮，我們警察同仁對交通疏導、管制及防竊、防搶、打詐、掃黑、緝毒等工作的執行與維護，不遺餘力，同時為杜絕酒後駕車情事，更進行高強度執法，以確保民眾生命與財產安全，使縣內得以「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」，顯見警察局在陳局長的領導下群策群力，讓所有鄉親都能安心過好年，也帶給苗栗縣安全、優質、幸福的生活。

徐耀昌期勉所有員警持續做好警政工作，並秉持同理心，將民眾小事視為自身的大事，發揮警察人員為民服務的熱忱及專業，主動積極服務民眾，維護苗栗治安、順暢交通，締造幸福家園。