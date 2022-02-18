新北市府自2021年8月起運用民間善款推動「好日子愛心大平台待用餐」，已超過1100店家加入，共提供超過25萬份待用餐，市府預定於3月1日再度推出改以憑餐券取餐。社會局長張錦麗今（18）日下午特地到持續加入的板橋陳新抄手店，感謝老闆陳新一加碼免費提供。

陳新一表示，支持市府改變方式，憑券取餐，讓真正有需要者不漏接；不過，他說員工都很有經驗，遇到確有生活困難者，都會主動送上待用餐，他身上更隨時帶有紅包，碰到突遭變故，生活陷困者，會送上紅包救急。

陳新一說，每人都有人生起伏，由於自身的遭遇，對於生活底層的辛酸非常有感，因此在店內掛有「一時不方便、可以賒帳」的告示牌，年滿70歲的長輩也可以免費提供，自己身上更隨時備好2000元紅包，一方面提醒自己，另方面隨時幫助急需者。

張錦麗表示，新北市在去年8月起推動待用餐時，陳新抄手店便首波加入，不僅不領取2萬元補助餐費，甚至加碼提供。市府預計於3月1日起，改變取餐方式，以便進一步提供後續服務，陳新抄手店亦義不容辭支持，因此特地到店家感謝。

張錦麗說，新北好日子待用餐全市29區共有1127店家響應，透過eFOOOD平台共提供25萬7815份待用餐，其中愛心加碼有4萬1415份，受益有25萬7815人次。今年將延續待用餐精神，由各社福中心等提供待用餐券，讓有生活需求的民眾憑券取餐。