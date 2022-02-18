黃瑞奇強調，目前九族櫻花八重櫻是滿開狀態，吉野櫻也有9成，富士櫻則是3成左右，預計228連假會盛開，接下來還會有幾場櫻花茶會，歡迎所有鄉親朋友，到九族喝台灣最好的魚池紅茶，感受台灣最浪漫的櫻花茶會。(九族提供／吳建輝南投傳真)

南投縣魚池鄉公所與九族文化村推廣在地紅茶產業，18日在九族櫻花樹下舉辦櫻花茶會，30為頂尖茶師齊聚，吸引上百遊客朝聖，其中最吸引目光的莫非來自鹿谷鄉，年僅3歲的何宥婕及2歲的何宥嫻，在茶農世家長大，從小耳濡目染泡起茶來有模有樣，相當可愛。

紅茶及櫻花都是南投魚池享譽全台的特產與美景，每年吸引百萬遊客到南投賞花，魚池鄉公所每年召集在地優秀茶師，到九族櫻花樹下泡茶展開浪漫茶會，除了吸引遊客讓民眾品嘗好茶外，也讓茶師互相交流，增進彼此情感。

九族文化村企劃部經理黃瑞奇表示，18日氣象預報表示會下雨，但很幸運的是今天整天都沒有下雨，讓大家在舒服的春風吹拂下，品嘗魚池最好的紅茶，公所與九族已經連續12年來擺設茶席，過去12年來從不缺席，相當幸運都能得到老天爺賞賜，獲得好天氣。

黃瑞奇說，其中最吸睛的就是來自鹿谷鄉的小小茶師，何宥婕與何宥嫻的爸爸與媽媽都是茶農世家，因此從小耳濡目染接受茶藝的薰陶，因此在茶具面前毫不怯場，有模有樣的為大家泡茶、倒茶，但可能現場民眾太多，被大批叔叔阿姨逗鬧、還有手機相機不停拍照，不小心落下眼淚，意外插曲逗得大人們哈哈大笑。

黃瑞奇強調，目前九族櫻花八重櫻是滿開狀態，吉野櫻也有9成，富士櫻則是3成左右，預計228連假會盛開，接下來還會有幾場櫻花茶會，歡迎所有鄉親朋友，到九族喝台灣最好的魚池紅茶，感受台灣最浪漫的櫻花茶會。