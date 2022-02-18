科索沃總統今天指控俄羅斯利用傳統盟邦塞爾維亞來破壞巴爾幹半島穩定。立陶宛總統則說，俄國在白俄羅斯集結4.5萬兵力，對波羅的海國家和波蘭構成威脅。

路透社報導，俄羅斯正為了烏克蘭危機和西方陷入對峙。而過往莫斯科在巴爾幹半島事務上與西方意見相左時，長久以來都是支持塞爾維亞，也不承認科索沃是獨立國家，還阻止它加入聯合國。科索沃和烏克蘭都希望有朝一日能加入北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）。

人口以阿爾巴尼亞裔居多的科索沃，2008年宣布脫離塞爾維亞獨立。

科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）今天對國會發表國家獨立14週年演說時表示：「今日科索沃、區域和全世界正面臨俄羅斯侵略進程帶來的危險。」她還說，莫斯科正利用「它的傳統盟友塞爾維亞…來造成巴爾幹地區不穩定。」

科索沃為了境內約12萬塞爾維亞裔人口的待遇，與塞爾維亞關係緊繃。這構成科索沃嘗試加入北約和歐盟的一個重要障礙。

俄羅斯已在烏克蘭邊界附近集結10萬多大軍，引發西方擔憂俄國發動入侵。美國今天並再度警告戰爭可能迫在眉睫。

另一方面，俄羅斯與白俄羅斯正在白俄與烏克蘭邊界附近進行聯合軍演，預定20日結束。

波羅的海國家立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在歐盟領袖於布魯塞爾召開會議後發表影片聲明說：「他們集結了4萬5000兵力、很多的軍事裝備、空軍，而且我們並未聽到非常清楚表達承諾軍演結束後這些會移往俄羅斯境內。這是讓緊張升溫的又一種方式。」

他表示：「如今這為波羅的海國家和波蘭製造更多潛在威脅。」

波羅的海3國立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞以及波蘭，都是歐盟和北約成員國。

北約軍事委員會首長7日曾說，北約正尋求在波羅的海國家與波蘭加強軍事部署，以防俄羅斯在軍演後將部隊留在白俄羅斯。