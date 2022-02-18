南投發生一場砂石車相撞嚴重車禍，現場遍佈車輛零件，警方初步研判駕駛疑似疲勞駕駛。

今日下午2時許，南投鹿谷鄉產業道路發生一起兩輛砂石車碰撞嚴重事故，其中一輛砂石車駕駛一度受困，救出時已無生命跡象；這起車禍30秒畫面也曝光，被撞的砂石車後傳動軸連帶輪胎彈飛出來，撞擊的砂石車車頭全毀。警方初步研判駕駛疑似疲勞駕駛，其肇事原因有待調查後釐清。

南投鹿谷鄉今日發生一起兩輛砂石車碰撞重大車禍，其中一輛砂石車後車輪連帶傳動軸直接噴出來轉好幾圈，另一輛砂石車車頭嚴重毀損，駕駛受困車內。消防隊獲報後派員到場處理，搜救人員到場後立即使用破壞器具將駕駛拉出，然而救出時已無生命跡象，另一位駕駛則只受到輕傷。

從30秒的行車紀錄畫面發看見，一輛砂石車行經彎道時，疑似跨越雙黃線直接撞上對向砂石車的車斗，撞擊當下揚起一陣塵灰，隨後，對向砂石車傳動軸連帶後輪直接彈飛在路上，車輛零件散落一地，畫面十分嚇人。

經警方初步研判，砂石車駕駛疑似疲勞駕駛才釀禍，其肇事原因有待釐清；由於肇事道路佈滿車輛零件，警方封鎖現場，並逐一蒐證。

南投發生一場砂石車相撞嚴重車禍，現場遍佈車輛零件，警方初步研判駕駛疑似疲勞駕駛（翻攝照片）

南投發生一場砂石車相撞嚴重車禍，現場遍佈車輛零件，警方初步研判駕駛疑似疲勞駕駛（翻攝照片）

南投發生一場砂石車相撞嚴重車禍，現場遍佈車輛零件，警方初步研判駕駛疑似疲勞駕駛（翻攝照片）