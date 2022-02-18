軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）表示，雖然每份工作都有自己獨特的愚蠢規定，但在追求嚴格紀律的軍隊中，特別容易出現讓人難以理解的奇妙規定，因此該網站詢問數百名退役美軍官兵，並整理出一系列全球最強大軍隊中的「最愚蠢規定」。

一名退役美軍網友「davethebrave17」表示，他曾在上級嚴格要求維持環境清潔下，被長官「罵到臭頭」，原因是他的垃圾桶內有垃圾；另一名網友「mattymcnew」分享，他服役時待的單位不允許嚼口香糖，卻允許嚼沾菸（Dip，一種口嚼式菸草）；還有一名網友「johnbenjen」回憶，他被部署於南韓時，上級為減少美軍放假時喝酒鬧事的情況，下令進行宵禁，但最後「只讓士兵們更早且更快喝醉」。

另外，名為奧斯特（Quintin Oster）的退役美軍表示，他曾在伊拉克部署期間，被迫於前進基地（FOB）遵守車輛安全規定，在範圍廣大且空無一物的戶外停車場中，走在一輛卡車前擔任地面引導，讓同屬聯軍陣營的澳洲士兵笑掉大牙。對此，「任務與目的」的評論是：「除了你以外，卡車根本沒別的東西可以撞。」

除此之外，還有許多「常見」的答案，包括強制在白天或室內配戴反光帶、不能走在草坪上、不能邊走邊講電話、不能帶雨傘等。「任務與目的」指出，許多不合時宜的規定之所以維持多年，是因為「大官」大多只在同一個位置上待3年，因此會在有限的時間內「考慮大局」，而不是去管士兵的雞毛蒜皮，故這類愚蠢規定將繼續存在，「直到宇宙自行崩潰為止」。