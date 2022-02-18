洛朗身長21英尺(約6.4公尺)，2012年為金氏世界紀錄宣布為全球最大的人工豢養鹹水鱷。自2011年9月遭逮捕後，洛朗過了2年的牢獄生活；然而，原本屬於大自然的洛朗，如今卻因人工豢養而承受極大壓力，以至於2013年2月逝世於菲律賓的生態公園中，死時腹部更是嚴重腫脹。

《每日星報》17日報導，全球最巨的人工豢養鹹水鱷「洛朗」(Lolong)，近日死於真菌感染與巨大壓力。洛朗於2011年活吞1名漁夫與女學生的頭顱，而遭到菲律賓民眾的追捕。牠在逃亡3週後被逮，之後一直過著供人觀賞的日子。由於短吻鱷能在極惡劣的環境下生存，如今居然死於壓力之下，加上遭人用棍棒戳的照片曝光，網友紛紛討論是否該讓野生動物過著被飼養的生活。

報導指出，洛朗身長21英尺(約6.4公尺)，2012年為金氏世界紀錄宣布為全球最大的人工豢養鹹水鱷。自2011年9月遭逮捕後，洛朗過了2年的牢獄生活；然而，原本屬於大自然的洛朗，如今卻因人工豢養而承受極大壓力，以至於2013年2月逝世於菲律賓的生態公園中，死時腹部更是嚴重腫脹。

2011年，洛朗生吞1名12歲女學生的頭顱，還疑似吞食布納萬鎮1名失蹤的漁夫。在經歷3週的亡命生涯後，洛朗遭逮捕並關在籠子裡，隨後送往生態公園被當成超級明星供人觀賞。

布納萬鎮鎮長艾洛德（Edwin Elorde）表示，在離世前洛朗就已經病了好幾個星期。牠打從1月開始就拒絕進食，糞便的顏色也發生變化，腹部也異常腫脹。獸醫表示，異常的寒冷天氣，可能是導致洛朗健康狀況極速惡化的元凶。

艾洛德表示，希望洛朗的屍體能夠被製作成標本，這樣後人還可以繼續欣賞並讚嘆大自然的奧秘；另有網友表示，洛朗的遺體很可能在馬尼拉國家自然博物館中展示。

‘Lolong’ was the largest saltwater crocodile in captivity. He died because of ‘fungal infection’ and ‘#stress’ #two years after being captured. pic.twitter.com/415BQlEWSW — Crazy funny Stuff (@crazyfunnystuff) February 16, 2022

由於近日社群媒體上有人分享洛朗的生前照；照片中1名男子用長棍戳洛朗的身體，發文者還寫道「俘虜2年後死於真菌感染與壓力」，而引發網友討論。

1名網友表示，幾年前曾親眼看過洛朗，牠非常非常的大，有點像恐龍出現在現代。然而，大部分網友都表示，鹹水鱷是一種身體與精神非常堅韌的生物，洛朗的身體狀況一定是到了非常差的境地，才會挺不住而倒下。

還有網友指出，鱷魚擁有讓人難以置信的免疫能力，就算生活在極度骯髒的水中，依然能優遊自得；如今卻不幸身亡，想到牠承受的壓力是何等大，才讓身體狀況極差而真菌感染而死，不免讓人沮喪。