桃園市立圖書館先前和新北市合作推出一證通服務，可異地借書、還書成效良好，這次將把觸角向南延伸，將於21日與新竹縣、新竹市合作啟用一證通借書服務。

「使用族群鎖定通勤上班族、跨縣市上課的學生！」市圖館長姚敦明坦言，一般民眾的確不會跨縣市借書，不過設籍桃園市卻在新竹竹科上班的市民不少，為此才決議與新竹縣、新竹市合作開啟一證通服務，共享公共圖書館館藏與電子資源，不過目前還未開放異地還書功能。

姚敦明表示，市圖總管及分館共計有41個場館，自升格後至2021年累計購書經費達5億5000萬元，今年購書經費更有1億6千萬元，實體書及電子資源將近有400萬冊，期盼能透過跨縣市閱讀合作，提升整體閱讀力。

姚敦明提醒，21日起民眾只要透過手機或電腦登入圖書館官網個人書房就可以申請並啟用一證通服務，減少民眾多卡負擔。他也提醒，一證通服務最多可借30本書，期限為1個月，若辦理續借則可再延1個月。

北北桃為一日生活圈，桃園市與新北市早在2019年12月9日就合作啟用一證通借書服務，2010年12月17日更啟動「通還」功能，可在桃園借書、新北還書，異地借還十分便利。

市圖統計，新北人申請桃園一證通服務者有2萬5763人、桃園人申請新北一證通服務者更高達3萬6000人，使用人數相當高，尤其交界處鶯歌區、大溪區申請人數占最多。

市圖說，異地借還的「通還」服務，目前僅限於桃園市與新北市，因借書人數多、載送物流公司為同間，書籍運送費用較低，至於新竹縣及新竹市的部分，由於新竹縣與桃園市相連，可預估申請人數會較多，不過還有待觀察借閱人數，再決議是否啟用「通還」功能。

姚敦明表示，往後民眾只要持桃市圖借書證，並申請一證通服務，即可跨越新北市、桃園市、新竹縣及新竹市4地借書，建立縣市間的閱讀共享、知識經濟合作與文化交流平台，一同推廣閱讀文化。