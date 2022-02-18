彰化縣台61線區間測速系統，預計2月底前恢復執法。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣台61線區間測速系統，預計2月底前恢復執法。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣台61線區間測速系統，從2020年3月設置後，車禍大幅減少，後來因為設備廠商更換攝影機韌體導致系統時間失準，執行短短1個半月後，就暫停使用至今，18日已通過法定度量衡檢定及資安檢測，將簽請縣長核定恢復運作，預計2月底前恢復執法。

彰化縣警察局建置台61線北上從177公里至168.1公里區的間測速系統，在20109年3月2日至4月15日運作執法，短短1個半月之間，共告發超速違規3627件，統計發生交通事故計12件，較同期實施前發生19件，實施後減少7件，事故下降達37％，顯示區間測速實施，對於交通事故防制有顯著幫助。

彰化縣警察局表示，後來因為廠商更換攝影機韌體，導致系統時間失準，設備暫停，並向廠商提告求償，廠商賠償144萬8000餘元；鑒於以往錯誤經驗，要求廠商增加主機對時，如與主機校對時間不符，不會開單舉發，系統也會產出報表，再以人工檢視以杜絕錯誤發生。

彰化縣警察局交通隊長林世明表示，交通部去年公布區間設備資安檢測要求，只要確認通過法定度量衡檢定及資安檢測，即可公告恢復執法，為了避免重蹈覆轍，全面檢視台61線區間測速設備，改善計時偵錯功能。

區間測速系統再上路，除了原先系統主機與網路時間協定連線同步功能外，增設另一組獨立主機，對量測通行時間連續校時偵錯，再至後端進行人工稽核，雙重確認後，確保違規資料正確性，防止錯誤舉發。

彰化縣警察局長吳坤旭表示，區間測速系統將於2月底前開始執法，超速違規比照高速公路罰則，依據道路交通管理處罰條例第33條，處3000元以上、6000元以下罰鍰，呼籲遵守道路速限規定行駛，以免傷害荷包，確保行車安全。