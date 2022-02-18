駕駛被卡在車上身上多處擦挫傷，失血過多，緊急送往彰化秀傳醫院搶救，而詳細的肇事原因仍有待警方調查釐清。（民眾提供／吳建輝南投傳真）

今天下午南投縣鹿谷鄉發生一起重大車禍，66歲袁姓駕駛砂石車行經鹿谷鄉瑞田區堤防道路時，在一轉彎處疑似吃到對線，直接撞上對向另部砂石車斗，由於撞擊力道過猛，袁姓駕駛的貨車頭整個被掀開，嚴重扭曲變形，駕駛被卡在車上身上多處擦挫傷，失血過多，緊急送往彰化秀傳醫院搶救，而詳細的肇事原因仍有待警方調查釐清。

南投警方今天下午2點25分獲報，民眾稱水里、鹿谷交接的堤防道有嚴重車禍，隨即派員抵達現場，發現袁姓男子駕駛的砂石車撞上對向另部砂石車的車斗，由於兩台車輛都處於滿載情況，袁姓駕駛的車頭整個變形，遭撞的砂石車斗輪胎也整個脫落，現場零件散落一地。

警消表示，抵達現場袁姓駕駛遭卡在駕駛座，使用破壞機具將人救出，送往竹山秀傳醫院搶救；竹秀表示，袁男道院後身上有多處擦挫傷，因失血過多有命危情形。（民眾提供／吳建輝南投傳真）

隨後依家屬要求轉送彰化秀傳醫院搶救；警方也表示，詳細的肇事原因仍有待調查釐清。（民眾提供／吳建輝南投傳真）

警消表示，抵達現場袁姓駕駛遭卡在駕駛座，使用破壞機具將人救出，送往竹山秀傳醫院搶救；竹秀表示，袁男道院後身上有多處擦挫傷，因失血過多有命危情形，隨後依家屬要求轉送彰化秀傳醫院搶救；警方則表示，詳細的肇事原因仍有待調查釐清。