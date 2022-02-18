林鄭月娥宣布延後香港特首選舉至5月8日 19:092022/02/18 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖／新華社資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港特首林鄭月娥今開記者會上宣佈，行政長官選舉改至5月8號舉行。提名期改為4月3日開始，4月16日結束。 她表示，2月至今有15139例新冠確診個案，而選舉本身有一定公共衛生風險，在疫情之下候選人亦無法正常進行參選工作， 某程度上是削弱選舉公平公正公開，對行政長官的認受性帶來影響。 張亞中到桃園站台 呼籲地方選舉不只是地方事務 綠屏東縣長初選 4月11日前完成民調 #選舉 #5月 #行政長官 #4月 #林鄭月娥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄左楠議員多１席 白喬茵、李昶志表態參選 04:102022/02/18 地方新聞 全國身心障礙運動會4月台中登場 市府積極籌備 15:452022/02/18 體育 三大咖公開拒當提名委員 媒體人轟「悲劇」：朱立倫領導統御死當 07:472022/02/18 政治 行走台灣400公里一路聽到「要我選桃園市長」 羅智強回應了 08:002022/02/18 政治 陸全國人大常委料港特首選舉需延期 待疫情緩和 12:252022/02/18 兩岸 《產業》星宇航空首架A330neo廣體客機交機 5月投入營運 13:242022/02/18 財經 中小企業放款 去年新增8,700億 04:102022/02/18 金融．稅務 桃市府外傳人事大異動 這2人調任遭聯想與選舉有關 16:042022/02/18 政治 呂秀蓮要陳時中要選快辭職 陳亭妃：民進黨會推出最強國家隊 12:282022/02/18 政治 呂秀蓮籲部長、市長二選一 陳時中：能參選我一定辭 14:372022/02/18 生活 2022誰來做老大》嘉義市長 黃敏惠扮母雞拚連任 王美惠屢被點名 04:102022/02/18 政治要聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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