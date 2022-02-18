香港特首林鄭月娥今開記者會上宣佈，行政長官選舉改至5月8號舉行。提名期改為4月3日開始，4月16日結束。

她表示，2月至今有15139例新冠確診個案，而選舉本身有一定公共衛生風險，在疫情之下候選人亦無法正常進行參選工作， 某程度上是削弱選舉公平公正公開，對行政長官的認受性帶來影響。