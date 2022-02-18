桃園市政府推動「亞洲．矽谷創新研發中心」，其工程歷經8次流標，最後改採傳統設計標。不過遭市議員批評，青埔地區停車空間本就不足，第1期工程卻僅規畫地下2層停車空間，質疑是為了2023年要舉辦世界客家博覽會而趕工。

亞矽創新研發中心總經費46.89億元，分為設計規畫、專案管理、營造工程3標發包，前2者已發包，但營造工程39億2376萬元標案遲遲無下文，若順利預計今年11月可開工、2025年竣工。第1期工程包括研發中心棟17樓層、服務中心棟7層樓、IoT展示廳4層樓，其中IoT展示廳將於2023年完工，並於世界客家展覽館期間作為世客博世界館。

市議員徐其萬開第一槍質問「停車場有多少？」市議員簡智翔指出，亞矽創新研發中心內設有商辦還有IoT展示廳，明年更將提供給世客博作為場館，想必人潮眾多，但停車位僅400個明顯不足。

市議員舒翠玲批評「難道要看展民眾先到別的地方停好車再走過來嗎？」亞矽創新研發中心是以招商為目的，連停車空間都不足，怎麼會有廠商進駐，更質疑是為了要趕2023年8月要舉辦的世客博才會沒多開挖停車場，要求市府趕緊想補救措施。

副市長李憲明回應，第1期工程預計會有400停車位，另外2、3期約有2公頃的土地，可暫時作為停車場應急，整個亞矽創新研發中心工程完工後預估有900個停車位。

「青埔地區整體停車空間不足是事實！」，李憲明說，交通局已規畫將在高鐵青埔站前以BOT方式興建停車場。另外針對桃園國際棒球場周邊，將與農地所有權人協商合作設置停車場，估計可提供超過1000多個停車位，紓解當地停車需求。