星座運勢網站「星座巫師」分析，射手座、天秤座、雙魚座擇偶不在乎金錢，只在乎對方的人品，射手座特別喜歡大方的人，天秤座除了人品還在乎顏值，雙魚座最容易被柔情打動，對方是不是有錢人根本不重要。

▍第三名：射手座

射手座愛好自由，不喜歡被束縛，他們不會輕易談戀愛，畢竟要他們為了一個人放棄花花世界，對他們來說非常不划算，唯有遇到真愛才能讓他們願意專注在一個人身上。射手座並不在乎對方是不是有錢人，他們特別容易被人品好又大方的人吸引，射手座性格熱情，對朋友非常大方，本身就不是斤斤計較的人，因此如果太喜歡計較小事，再有錢也無法讓他們心動。

▍第二名：天秤座

天秤座本身很注重自己的形象，會把自己打理的時髦、乾淨、俐落，而且他們氣質優雅，談吐幽默，往往擁有不錯的桃花運，他們不但在乎自己的長相，也在乎另一半的顏值，情人不但要長得好看，同時還要有氣質，內外兼具的人才能讓天秤座心動，是不是有錢人對他們來說不重要，錢可以自己賺，伴侶只要是個有魅力的人就夠了。

▍第一名：雙魚座

雙魚座面對愛情有許多浪漫的想像，他們渴望自己的愛情能像童話裡王子公主般夢幻，他們找對象最重視內在，善良、人品好的人最容易受到他們青睞，完全不在乎金錢和物質。雙魚座心思單純，對感情有很多美好的幻想，只要遇到一個願意寵著自己的人，其他條件都可以拋到腦後。