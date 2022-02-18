全球各地國境解封之際，國內食品業者已提前在杜拜第26屆波灣國際食品展（Gulfood 2022）搶商機；外貿協會與杜拜台貿中心聯手協助9家臺灣食品業者參展，其中8家業者以OMO（Online merge Offline）樣品展示，以視訊連線模式展出，另1家業者以獨立攤位在臺灣館展出。

貿協指出，今年參展業者包含知名食品大廠黑松、金車、歐典、開元與家會香等，另有蜂蜜廠商及豆奶業者於該展初試啼聲，盼將臺灣特有龍眼花蜜及可常溫保存的豆漿飲品推介至中東市場。

貿協表示，五天展期吸引近600位潛在買主造訪臺灣館，進行51場視訊洽談，包含杜拜大型食品代理商－IFFCO等，其中以金車伯朗咖啡、卜立即食珍珠及家會香麻糬等商品詢問度最高。

波灣國際食品展為中東地區規模最大的食品飲料展覽平台，近2年未受疫情影響如期辦理，今年展攤更是一位難求，參觀人潮亦優於去年，參與臺灣館業者甚至第三天型錄已索取一空，顯現全球經貿活動已逐漸復甦態勢。

業者指出，杜拜位處重要轉口貿易地區，為進入歐洲及非洲市場重要門戶，食品展吸引多國參展商及參觀者，像是臺灣館即有比利時商特地前來洽詢麻糬供應商，還有科威特買主連二日至臺灣館與參展業者視訊，對即食珍珠及麻糬需求強；以色列買主則洽詢伯朗咖啡及皇族麻糬，且強調珍珠奶茶近期在以色列崛起，除了珍奶飲料店，珍奶口味相關休閒食品亦受到關注，唯需取得猶太驗證，以利進入以色列市場銷售。