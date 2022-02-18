香港女星Angelababy（baby，楊穎）農曆過年前無預警宣布和黃曉明和平分手，結束近7年婚姻，離婚後工作沒停過，恢復單身後狀況一直受關注；日前baby現身電視台元宵晚會，宛如仙女下凡，女神顏值再度驚豔全場，但不少觀眾發現表演時露餡，當場被揪出假唱，掀起網友熱議。

Angelababy從15歲就以模特兒之姿踏入演藝圈，洋娃娃般美貌出道至今幾乎零變化，當年和男星黃曉明結婚，更被視為真人版童話故事結局，婚後還生下一個寶貝兒子小海綿；在近年屢傳婚變的狀況下，於1月終於證實結束近7年婚姻關係，表示將來彼此都還是家人。

日前baby現身電視台元宵晚會，宛如仙女下凡，女神顏值再度驚豔全場。(圖/ 摘自Angelababy工作室微博)

雙方恢復單身後，工作仍不間斷，而baby在15日出席電視台元宵晚會，一頭浪漫長捲髮披肩，身上穿了一套簡約典雅的金色禮服，斜肩設計露出她美麗的鎖骨和肩頸線條，美得像是仙女下凡，完全沒有離婚女人憔悴感，讓現場眾人目光捨不得離開。

不少觀眾發現baby表演時露餡，當場被揪出假唱，掀起網友熱議。(圖/ 摘自微博)

不過，baby開始演唱後卻露餡，她投入情感唱著〈就是生命的放歌〉，在一段間奏後，似乎沒對上節奏，還沒把麥克風拿到嘴邊，背景就傳出有人在唱的聲音；儘管baby淡定地拿起麥克風，若無其事地繼續演出，這段畫面還是在網路上引起熱烈討論，「假唱太明顯了」、「看得我都尷尬」、「以後不要表現，漂漂亮亮露面就好」；但有粉絲仍力挺，「大型節目都會先錄好音，不算假唱吧」。