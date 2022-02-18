有媒體解讀2022年英系制霸全台灣，資深媒體人尚毅夫認為，「今天講一句毫不客氣的話，蔡英文不是一個掌握派系、推展派系發展、成為派系領袖的料！」前民進黨立委郭正亮補充，所以派系是要經營的，不是當選就自然形成派系，蔡英文和賴清德比較沒有在經營。

「台灣民意基金會」董事長游盈隆17日秀出該基金會所做政黨民調及蔡英文民調表示，藍營2022年縣市長選情，恐怕不容樂觀。媒體《信傳媒》解讀，2022英系制霸全台灣，新系只剩宜蘭，正國會不知道在哪裡。

《新聞大白話》主持人翟翾提到，英系北台灣有陳時中、蕭美琴；中台灣有英系掌門人立委陳明文，再納入嘉義縣長翁章梁、雲林劉建國；南臺灣黃偉哲要歸入英系，陳其邁更是心頭肉，而莊瑞雄是否會擠掉新系值得觀察。所以蔡英文從北到南都有綿密的選戰布局。

不過前民進黨立委郭正亮認為，這樣分析很奇怪，蔡英文已經是民進黨的老大，民調又不錯，所以大家都要沾他。而蔡英文也不用再選舉，沒有必要布局，大家都是她的人，連新潮流、蘇貞昌都跟她合作，大概就照制度走，很難區分誰是不是英系，都需要蔡英文站台，大家都說得到蔡英文的支持。

資深媒體人尚毅夫直言，民進黨派系唯一不因為人事更迭而繼續存在的就是新潮流，蔡英文2024卸任後，如果是賴清德，就是民進黨新興的共主，大家都會尋求有資源的那一方的支持。至於蔡英文是否可以制霸？尚毅夫說，「今天講一句毫不客氣的話，蔡英文不是一個掌握派系、推展派系發展、成為派系領袖的料！」因為那是很艱困的事，「你以為派系經營是很簡單的事？」

尚毅夫分析，從以前美麗島、正義連線，現在還看得到嗎？但新潮流依然屹立不搖，它建構的組織運作模式已經不會隨著人事變動而受影響。「今天英系有這麼強嗎？」

郭正亮補充，比較陳菊和賴清德，兩人都是新潮流，但陳菊有認真在經營部隊，賴清德就沒有。所以派系是要經營的，不是當選就自然形成派系，蔡英文和賴清德就比較沒有在經營。