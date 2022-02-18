蘊泉庄房內養生湯池泡湯。（蘊泉庄提供）

蘊泉庄蘊式海陸極鮮鍋。（蘊泉庄提供）

蘊泉庄親子童玩間讓孩童與家長投入角色扮演，寓教於樂。（蘊泉庄提供）

看好月底228連假商機，各大飯店祭出優惠搶市，蘊泉庄溫泉度假飯店即日起至3月31日推出「歡喜親子遊專案」，2位成人入住，即免費招待1位孩童，平日每晚1萬500元起，住宿期間還可體驗館內DIY活動，連假就到淡水泡溫泉、賞美景，吃美食感受滬尾風情，訂房專線02-2622-7888。

天氣乍暖還寒，忽冷忽熱的時節適合泡溫泉，蘊泉庄的「琥珀黃金泉」泉質來自大屯山脈火成岩區，色澤呈琥珀香檳色，擁有礦湯特質與海洋礦鹽精華，集硫磺泉（膚之湯）、碳酸氫鈉泉（美人湯）、鹽物泉（瘦身湯）三大名湯之大成。

日式禪風流淌的「沐天澤」大眾裸湯，靜謐且幽靜，浸沐於溫潤泉水中洗滌身心。若是喜歡隱密的泡湯氛圍，住客也可選擇在客房裡享受泡湯樂趣，飯店每間客房皆備有養生湯池，另設置養生SPA浴座，坐著就可以享受水療體驗，舒緩緊繃的身體。飯店亦提供一日遊的旅客，客房泡湯體驗價。

除了主打「琥珀黃金泉」泉質溫泉房型，蘊泉庄也在飯店設置「親子童玩間」讓小孩放電，為落實防疫，住宿期間早餐由專人送至房內，讓旅客享受安心無虞的休憩空間。