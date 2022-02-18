香港疫情近期持續惡化，大陸出現涉港水路偷渡確診病例。界面新聞報導，截至17日，廣東多地先後發佈了關於反走私反偷渡線索舉報獎勵的通告，包括珠海、惠州、東莞、中山、江門、潮州、汕尾，其中最高獎勵50萬元（人民幣，下同）。

儘管香港到深圳蛇口港、珠海九洲港等地的航線因疫情停運多時，但仍有貨船、漁船等來往，部分人鋌而走險，採取非法入境的方式——從水路偷渡進入大陸。

珠海市高新區於2月15日晚間抓獲一個偷渡團伙。該偷渡團伙中共有十名偷渡人員，企圖利用「大飛」（大馬力快艇）非法入境珠海。

湖南郴州2月15日公佈兩宗香港返湘人員新冠確診病例，涉事兩名男子在14日凌晨4時從香港坐船，通過非法途徑從香港入境廣東省珠海市斗門區，隨後利用提前準備的車輛和手機，經高速公路進入郴州。目前這兩人已被立案偵查。

據《星島日報》16日報導，15人由香港偷渡至廣東珠海，已追蹤到12人，涉及廣東多個城市以及湖南和福建，廣東正展開全省大排查。

惠州市惠東縣公安局在2月16日發佈的《致全體市民的一封信》中稱，當前境外新冠肺炎疫情形勢嚴峻複雜，傳播能力不斷增強。走私貨物攜帶和偷渡人員經由海上通道攜帶病毒入境，向內輸入風險性極高。

珠海香洲區、金灣區、高新區2月15日通告稱，舉報運送、組織他人偷越國（邊）境犯罪線索的，每查獲1艘（輛）偷渡交通工具，獎勵10萬元；每查獲1名組織者（俗稱「蛇頭」），獎勵3萬元；每查獲1名偷渡者，獎勵1萬元。該通告自發佈之日起實施，有效期1年。

受疫情影響，香港目前只有兩個陸路口岸即深圳灣和港珠澳大橋維持過境服務，但由於近日入境人數大增，陸路口岸已經超負荷運作，預約健康驛站持續滿員，隔離酒店高位運行，接轉資源能力嚴重超限，並出現部分未預約旅客滯留現場情況。

事實上，鑒於廣東沿海與香港的地理位置，通過水路偷渡往返香港和內地的非法行為一直存在。過去往往是從內地偷渡到香港，但疫情發生以來，從香港反向偷渡的苗頭有所增長。

面臨香港目前嚴峻的疫情形勢，大陸尤其是廣東「外防輸入」的壓力劇增，相對陸路而言，水路的嚴防過去往往容易被疏忽，但偷渡者一旦攜帶病毒入境，對當地造成的影響不言而喻。因此，廣東各地不惜重金，發佈舉報獎勵通告，鼓勵廣大群眾積極舉報走私、偷渡行為。