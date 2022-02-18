星座運勢網站「小波講星座」分析，雙魚座、天秤座、射手座的人想法很佛系，面對現實的社會依然不爭不搶，不過卻比其他人獲得更多，過著讓人羨慕的生活。

▍1.雙魚座

雙魚座很溫柔，想法比較浪漫，情感非常豐富，他們比較敏感，內心很脆弱，不過卻非常能包容周遭的人，非常善良。他們對世界有很美好的期待，相信人性本善，雖然有時候期待會落空，甚至被有心人傷害，偶爾也會感到失望，但他們也不會強求，更不可能為了達成目的不擇手段，雙魚座想法比較佛系，不過也因為如此許多人反而願意主動伸出援手，就算不爭不搶，他們依然能得到想要的。

▍2.天秤座

天秤座講求公平，他們心中有自己的一套規則，自己努力多少就得多少，從來不會過度居功，也不會硬要爭取不屬於自己的功勞，雖然他們對待他人都很公正，但是往往很少受到公平的待遇，雖然如此也不會影響他們的想法，天秤座很早就看透一切，非常佛系，如果面臨比較困難的選擇，就傾向順其自然、不強求，不過往往會比勾心鬥角的小人獲得更多。

▍3.射手座

射手座性格熱情，愛好自由，玩心比較重，容易被新奇的事務吸引，他們很樂觀，對待朋友很大方，從不會斤斤計較，只要不要踩到他的地雷，怎樣的要求都能接受，就算會讓他吃虧，也會選擇睜一隻眼、閉一隻眼，想法比較佛系。射手座的生活輕鬆愉快，因為懶得跟人計較，幾乎沒有煩惱，反而過著讓人羨慕的人生。