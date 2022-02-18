北斗鎮長李玄在2017年未擔任鎮長時期，因涉入貪汙圖利罪、意圖販賣而儲藏禁用農藥罪遭司法審判，一審遭判應執行6年，經上訴後二審宣判出爐，雖獲輕判，但仍將面臨停職處分。

李玄在指出，尚未收到判決書，但他強調會和律師研究後再提上訴，因為他根本不認識清運事業廢棄物的司機、也未曾打電話給清潔隊班長；相信司法是公正的，終會還他清白。至於是否再競選連任？他表示還要再看鄉親和支持者的態度與意見再說。

2017年李全在妻子楊麗香擔任鎮長期間，涉嫌要求清潔隊陳班長，打開北斗垃圾掩埋場大門，讓傅姓友人委託的砂石車司機入內傾倒54建築廢棄物，二審遭判刑1年10月、褫奪公權2年；另外，他經營的農藥行涉嫌販賣禁用偽農藥，遭判刑6月，得易科罰金，再併科罰金100萬元。

彰化縣政府民政處指出，李玄在因非公務員與公務員共同犯主管事務圖利罪遭判刑，依《地方制度法》第78條第1項第1款規定，鄉鎮市長涉嫌貪污治罪條例上之圖利罪者，經第二審判處有期徒刑以上之刑度者，將由縣政府停止其職務。縣府將於收到判決書後，依同法第82條第2項規定，派員代理。

民政處表示，依地制法規定，鄉鎮市首長遭二審宣判有期徒刑即須停職派代，並非解職，固無論剩餘任期多久都不需辦理補選。全案若可上訴，在年底大選前尚未判決確定，則不影響李玄在參選連任的權利，但若在選前即判決定讞，則依判決結果辦理。