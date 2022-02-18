「貓女」柔伊克拉維茲與「蝙蝠俠」羅伯派汀森並肩作戰也互生情愫。（華納兄弟提供）

「卡麥法爾康」約翰特托羅在片中戴上墨鏡，霸氣十足。（華納兄弟提供）

「吸血帥哥」羅伯派汀森（Robert Pattinson）近日為主演新版《蝙蝠俠》勤上結束宣傳，他17日在《吉米夜現場》中透露「我很久沒有在電影上映前這麼恐懼了」，因為克里斯汀貝爾（Christian Bale）、班艾佛列克（Ben Affleck）等巨星都曾詮釋過，自己不想以最差的1任蝙蝠俠而被大眾記住，不過很開心平常不愛看超級英雄片的女友蘇琪沃特豪斯（Suki Waterhouse）和他一起觀看時竟感動落淚，緊牽他的手靠在臉頰上，主持人吉米便趁機問「那她看完後有沒有覺得你超性感，然後對你上下其手？」羅勃也羞答：「算是有吧！」

該片18日舉辦全球記者會，導演麥特李維斯（Matt Reeves）和製作人迪倫克拉克（Dylan Clark），率領演員群羅伯派汀森、柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）、保羅迪諾（Paul Dano）、傑佛瑞萊特（Jeffrey Wright）、約翰特托羅（John Turturro）出席，導演表示這次想表達更多蝙蝠俠的內心掙扎，也為了讓觀眾對每個角色更有感覺，不只是蝙蝠俠的視角，有時還會隨著劇情切換到謎語人的視角。並提及配樂在片中也是很重要的一環，不同的音樂也表達出了蝙蝠俠不同的情緒，能讓在戲院觀賞的觀眾深入其境，「例如，蝙蝠俠被打倒了，背景音樂也會讓你覺得好像跟他一起被打倒了，更可以體會到他遇到的困難和挑戰」。

製作人坦言在做蝙蝠俠這個超過80年的IP，確實壓力不小，但很感謝導演和演員們的付出，讓他們有信心做好，羅伯也說「穿上蝙蝠裝就會感覺到那股重量與使命感」，並補充蝙蝠俠，雖然是個英雄人物，能為大家做出巨大改變，但同時他也很脆弱，內心有巨大的創傷，「所以其實也只是個披著蝙蝠披風的普通人而已」。另外，「貓女」柔伊被問到與羅伯的合作，她透露2人其實是認識多年的老友，所以電影裡並肩合作，和演起感情戲都不會太難，加上片中蝙蝠俠和貓女都是孤獨的人，彼此的思維相當接近，因此遇到後就會緊緊抓住對方，「和角色產生了相當大的共鳴」。

最後被問及是否有從片場帶什麼道具回家，羅伯笑說自己有拿走1件很酷的夾克，雖然片中從未穿過，但現在私下偶爾會拿出來穿，黑幫老大「卡麥法爾康」約翰表示很想拿電影中他標誌性的墨鏡作紀念，導演立刻說「你可以帶走啊」，約翰便笑喊自己跟電影中不同，是個奉公守法的老實人，「詹姆斯高登警司」傑佛瑞也拿走了警徽，大反派「謎語人」保羅則說，因為道具和戲服有時也會讓演員能夠更快速進入角色，呈現瘋狂狀態，「所以我不想帶走任何道具，讓它們留在那裡就好，遠離我的生活和家人」。電影3月3日在台上映。