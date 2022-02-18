桃園市八德區18日有棟老舊公寓1樓處發生電動機車火警，現場火勢及濃煙急遽擴大，又發生多顆電池接連爆炸，消防分隊趕緊疏散同仁及民眾並緊急灑水搶救，才沒釀成更嚴重的意外。

茄苳消防分隊分隊長洪榮蔚表示，分隊獲報抵達現場時，火勢已由附近居民用乾粉滅火器撲滅，但卻不時傳來些微爆炸聲響，救災指揮官立即巡視現場狀況、車輛部署水線並派人員上樓查看各住戶火煙影響情形，其中發現有民眾在梯間逃生時不慎跌倒、吸入些微濃煙，預防性送往轄內院所檢查並治療。

「突然間又聽到劇烈爆炸聲響！」洪榮蔚說，火勢及濃煙急遽擴大且多顆電池接連爆炸，救災指揮官為避免大量濃煙由樓梯間向上竄流，危害疏散同仁及民眾，立即拾取水線前往1樓半處運用瞄子直線攻擊，讓電池降溫並以水霧防護，利用向外排煙交錯模式成功將火勢熄滅，避免濃煙在梯間竄流。

洪榮蔚提及，特別感謝當地里長及附近居民早期發現及使用滅火器初期滅火，成功減少許多損失，能及早發現火災是災害搶救重要關鍵，假使火災發生時間為夜間，發現時間晚，火勢也無法短時間控制，後果將不堪設想。

洪榮蔚呼籲，未安裝住警器的民眾，應該要盡速至鄰近消防隊進行申請，也請民眾務必檢視居家內部及周遭防火安全，勿因疫情而降低防火意識，相關消防資訊可至茄苳消防隊臉書查詢。

洪榮蔚也再次提醒，電動車充電應該要尋求安全且適當處所，切勿自行拉延長線至1樓，尤其是舊式公寓及透天住宅，單一出入口要加強維護其暢通性、勿擺放易燃物品，如機車、電池及雜物等，才能確保樓上各住戶的安全。