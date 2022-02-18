2022年高雄市長選舉，藍軍人選未定，無黨籍立委高金素梅曾被多次點名出戰，國民黨主席朱立倫卻稱，這個傳言他是第一次聽到。資深媒體人黃暐瀚表示，朱立倫說沒有聽過，讓人匪夷所思；至於桃園市長人選，桃園市議員黃敬平爆料稱前行政院新聞局長蘇俊賓是國民黨中央的口袋人選。新北市議員葉元之認為，如果台北市議員羅智強未來民調能衝起來，應該要讓羅智強加入黨內民調的協商。

黃暐瀚18日在《國民大會》節目中表示，朱立倫說沒有聽過高金素梅選高雄這件事，讓他匪夷所思。大家都知道，連高雄國民黨最大的大老，也在支持高金素梅，朱立倫不知道嗎？黨主席運籌帷幄，可能有些話不能講。據他了解，現在黨中央還沒有確定人選。

另外，針對蘇俊賓被爆是國民黨中央的口袋人選，葉元之表示，為何會冒出蘇俊賓這個人名？蘇俊賓做過組發會主委，也曾擔任朱立倫執政時的桃園市環保局長，他的叔叔則是一位在地議員蘇家明，所以蘇俊賓跟桃園是有關聯性、有淵源的。

葉元之指出，他以前也在桃園縣政府服務過，桃園這個地方很特別，非常重視在地化，至今沒有一個桃園市長不是桃園人。桃園市長選戰，現在很多人躍躍欲試，盼國民黨黨部不要預設立場，可做民調；即使羅智強跟桃園沒有淵源，但若羅智強的民調能夠衝起來，讓大家看到未來，也應該要讓羅智強加入民調的協商。