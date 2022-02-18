衛生棉霸主愛康涼感衛生棉上半年最殺優惠「愛康女孩節」正式開跑，即日起至3月14日止，全館下單滿550元下殺8折、滿800元再送限量女孩撲克牌，分享「曾經發生最悶的故事」，就有機會獲得1年份涼感衛生棉，活動詳情可洽品牌官網。
為迎接下月婦女節到來，愛康推出期間限定「解放女孩的悶」寵粉活動，即日起至3月3日，於愛康官方粉絲專頁指定貼文留下：「＠好姊妹，曾發生最悶的故事」，說出那些只有女孩們才懂的悶，由愛康評選出三名「最悶」女孩，可同時與朋友各獲得一年份愛康涼感衛生棉（二人共可獲得36包經典日用款、36包經典夜用款，共72包愛康涼感衛生棉組合）。參加活動請前往：https：／／reurl.cc／nEp5je
「愛康女孩節」，推出全館下單滿550元下殺8折（不與特殊組合優惠併用），比往年下降優惠門檻，今年更推出愛康涼感潔淨慕絲現金回饋限定組合629元，內含二瓶涼感潔淨慕絲，現省1169元（市售1798元）；愛康涼感潔淨慕絲及涼感潔淨濕紙巾回饋限定組合729元，內含二瓶涼感潔淨慕絲、三包涼感潔淨濕紙巾，限省1366元（市售2095元）。
此檔優惠加碼推出滿額贈，滿800元即贈「愛康女孩撲克牌」，限量1000組，送完為止。撲克牌的設計也象徵著不同意義，如：二種顏色為「白晝、黑夜」、四種花色代表著「一年四季」、每種花色皆有12張數即是「一年12個月。
日前知名YouTube頻道HahaTai哈哈台於「高雄區閒人下集」進行街訪，發現民眾生活智慧王的妙招，由於南部天氣較為炎熱，騎機車通勤攜帶安全帽時，很容易感到悶熱、黏膩，將愛康涼感衛生棉黏貼於安全帽內襯，可使騎車過程較為透氣舒適，讓主持人大開眼界。由於愛康採用天然薄荷精油，能產生舒適涼感的特性，可獲得解悶效果，並且散發薄荷、茶樹精油的味道，也能解決安全帽內異味的困擾。
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