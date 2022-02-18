愛康女孩節推出涼感潔淨慕絲限定組合629元起，下殺35折。圖片來源：愛康涼感衛生棉

YouTube頻道哈哈台街訪意外發現民眾將愛康涼感衛生棉貼於安全帽內襯獲得解悶效果。圖片來源：翻攝HahaTai哈哈台

衛生棉霸主愛康涼感衛生棉上半年最殺優惠「愛康女孩節」正式開跑，即日起至3月14日止，全館下單滿550元下殺8折、滿800元再送限量女孩撲克牌，分享「曾經發生最悶的故事」，就有機會獲得1年份涼感衛生棉，活動詳情可洽品牌官網。

為迎接下月婦女節到來，愛康推出期間限定「解放女孩的悶」寵粉活動，即日起至3月3日，於愛康官方粉絲專頁指定貼文留下：「＠好姊妹，曾發生最悶的故事」，說出那些只有女孩們才懂的悶，由愛康評選出三名「最悶」女孩，可同時與朋友各獲得一年份愛康涼感衛生棉（二人共可獲得36包經典日用款、36包經典夜用款，共72包愛康涼感衛生棉組合）。參加活動請前往：https：／／reurl.cc／nEp5je

「愛康女孩節」，推出全館下單滿550元下殺8折（不與特殊組合優惠併用），比往年下降優惠門檻，今年更推出愛康涼感潔淨慕絲現金回饋限定組合629元，內含二瓶涼感潔淨慕絲，現省1169元（市售1798元）；愛康涼感潔淨慕絲及涼感潔淨濕紙巾回饋限定組合729元，內含二瓶涼感潔淨慕絲、三包涼感潔淨濕紙巾，限省1366元（市售2095元）。

此檔優惠加碼推出滿額贈，滿800元即贈「愛康女孩撲克牌」，限量1000組，送完為止。撲克牌的設計也象徵著不同意義，如：二種顏色為「白晝、黑夜」、四種花色代表著「一年四季」、每種花色皆有12張數即是「一年12個月。

日前知名YouTube頻道HahaTai哈哈台於「高雄區閒人下集」進行街訪，發現民眾生活智慧王的妙招，由於南部天氣較為炎熱，騎機車通勤攜帶安全帽時，很容易感到悶熱、黏膩，將愛康涼感衛生棉黏貼於安全帽內襯，可使騎車過程較為透氣舒適，讓主持人大開眼界。由於愛康採用天然薄荷精油，能產生舒適涼感的特性，可獲得解悶效果，並且散發薄荷、茶樹精油的味道，也能解決安全帽內異味的困擾。