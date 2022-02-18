王仁甫（左起）、卡古、陳伊、張永歆、安妮、薔薔、綠茶、巫苡萱以及孫協志。（民視提供）

孫協志、王仁甫主持的民視《明星許願池》，日前舉辦「真寫女神熱舞大賽」，邀請出過寫真集的安妮、陳伊、張永歆以及巫苡萱比拚，不只拚寫真清涼程度，更拚舞蹈熱度，看得綠茶、卡古臉紅心跳，直呼「受不了」。

安妮秀出一張在溪邊只罩著白色透紗的清涼寫真時，王仁甫表示離寫真照片有點遠看不太清楚，便帶頭拉綠茶跟卡古到電視牆前面，還想以滑手機的方式把照片放大，對著電視牆吹氣，想把罩衫吹起來，讓孫協志急忙把3人拉回座位，維持秩序。

而陳伊表示媽媽很支持她拍寫真，覺得內衣或比基尼已經太多人拍不稀奇，至少要全裸去橘子園拍攝，再把兩顆橘子放在重點部位就好，才有朦朧美，讓全場直呼陳媽媽太開放，讓女兒無限制的發展。

巫苡萱則是分享曾因為攝影師是女生，所以慢慢被攝影師洗腦越脫越多，看到照片時才驚覺不對勁，她也說其實在拍第一、二本寫真時，都沒有讓爸爸知道，因為爸爸是公務員，爸爸希望她跟姐姐以後也當公務員，當初其實不支持她進演藝圈，但後來看到她的努力與成果，才漸漸認同女兒，直到現在如果她有拍寫真桌曆，爸爸反而會跟她要幾本送同事。