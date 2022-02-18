德化工大廠巴斯夫宣布推出首款無溫室氣體排放的芳香族異氰酸酯 Lupranat ZERO，持續擴大旗下二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）產品組合，往聚氨酯價值鏈的永續性邁出重要一步。巴斯夫表示，Lupranat ZERO具有零碳排放和再生來源的特點；意味著產品從源頭到離開巴斯夫生產廠的過程中，不會產生二氧化碳排放，而巴斯夫在生產過程中也採用經認證的再生能源。

巴斯夫Lupranat ZERO 將於2022年第二季上市；首先應用於 Lupranat M 70 R，用來生產建築產業所需的 MDI 聚異氰酸酯板（也稱為 PIR 或 polyiso ）和硬質聚氨酯泡綿塑料。這些硬質泡綿板非常耐用，可用於保溫。巴斯夫最初為 Lupranat M 70 R 導入零碳排放特性，將於未來推出其他 Lupranat 改性產品。

巴斯夫指出，氣候保護變得越來越重要，透過提供產品二氧化碳足跡的可靠資料，幫助客戶達成他們的氣候目標，而Lupranat ZERO能讓客戶在使用同等高品質產品的同時，從量化的角度降低二氧化碳足跡。

經核算， Lupranat ZERO碳足跡（PCF）為零，這包括綜合計算產品製造時的溫室氣體排放和產品中所使用的再生原料。在這一過程中，巴斯夫並未使用抵消證書，而是在化工生產鏈的初始階段便採用再生原料，並透過質量平衡法對這些原料進行分配，進而達到零碳排放。

巴斯夫已設定氣候目標，2030年溫室氣體排放量相較2018年減少25％。巴斯夫各產品的碳足跡將為此發揮重要作用，可為溫室氣體排放資料提供必要的透明度。巴斯夫根據 2021年實際能源和原料消耗，確定MDI的產品碳足跡，相關資料現已對客戶開放。

巴斯夫全球約有110000名員工，產品分屬化學品、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理及農業解決方案六大業務領域。2020年巴斯夫全球銷售額約590億歐元。