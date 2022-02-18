中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員貴貴才華洋溢，身兼模特兒、插畫作家、影像製作公司老闆等身分，日前她推出新書《貴貴的100件笨蛋事》，沒想到在簽書會時，竟然當眾大出糗，準備打招呼時突然絆到，跪倒在台上，讓台下一片驚呼。

貴貴簽書會當天，穿著中空上衣搭迷你短裙，未料才上台，主持人要她跟大家打打招呼時，下一秒她就被被絆到，整個人雙膝跪地跌坐在地上，現場一陣驚呼，台下粉絲也嚇了一跳，攝影師及粉絲也狂按快門捕捉這一刻，而貴貴似乎覺得太糗了，自己都忍不住大笑，摀著臉起身背對粉絲。

貴貴在簽書會上跌倒。(圖／取自貴貴IG)

而粉絲見貴貴沒大礙，紛紛直呼「101」，幫她找到第101件笨蛋事，主持人也笑稱「這種打招呼的方式，我第一次看到」，事後貴貴也把影片上傳社群自娛娛人，「想好要說的話全都摔出腦袋，當下心情是…才剛上台就想下台去躲起來，真的太丟臉了」。

她也把跌倒瞬間畫成插畫，用圖文解釋是左腳鞋帶勾到右腳鞋子上的鉤環，才會被絆倒，網友看完也笑翻，「符合書的主題，這個開場100分」、「這麼快就在構思第二本的素材了？」、「被綜藝之神眷顧」。

擁有深邃五官和焦糖色肌膚的貴貴，被封為「台灣水原希子」，是最早加入Passion Sisters的成員之一，外型亮麗、個性討喜，讓她圈粉無數，而她不僅有顏值，更是個多才多藝的創作型才女。