「金平安定位守護錶」產品展示。（金門縣府提供）

縣府宣導「金平安定位守護錶」，有需要的鄉親可逕洽社會處社會福利館(蘭湖)或至各鄉鎮公所社會課申請使用。（金門縣府提供）

金門邁入高齡社會，失智老人走失事件層出不窮，縣府與廠商合推試辦照顧計畫，提供GPS智慧手錶200支給長者申請使用，並命名「金平安定位守護錶」，希望帶給有需要的鄉親平安的老年生活。

縣府社會處表示，GPS智慧手錶將以「借用」方式提供民眾申請使用，載具除有GPS定位、省電方便、輕巧簡易、緊急救援、即時通知、軌跡查看等功能外，還有血氧、心跳等健康測量功能。

縣府統計顯示，金門縣65歲以上老年人口有2萬1千餘人，約占總人口數的15％，已邁入高齡社會。近年，失智老人走失案件頻傳，經常動員大批人力搜尋。

縣府即時加入經濟部工業局「智慧城鄉生活應用補助計畫專案」，並與該局核定的廠商合作執行「預防走失智慧防護網絡服務試辦計畫」，希望提供長者更多安全保障，也可減輕家屬的照顧負擔。

縣府表示，有需要的鄉親可逕洽社會處社會福利館(蘭湖)或至各鄉鎮公所社會課洽辦，服務電話：335131。