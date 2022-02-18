詹姆士在超低溫的冰庫灑水，宛如天女散花。（八大提供）

詹姆士體驗削魚皮。（八大提供）

八大第1台《詹姆士出走料理》主持人詹姆士與韋汝一同前往高雄嚐「鱻」食，2人起個大早，在早上4點突襲前鎮魚市場，尋找清晨限定的海味，隨後又進到低溫逼近零下60度的大冰庫，直擊保存300噸遠洋鮪魚的大本營。詹姆士和韋汝全身裹著厚重大衣，仍難抵酷寒的溫度，宛如參加一場極限挑戰，直喊：「凍未條啦！」

韋汝日前挑戰將近零下60度的冰庫，才進冰庫就立馬轉身驚呼：「空氣是冷的耶，吸進去是冰的耶！」協助的導覽員解釋：「裡面幾乎是沒有空氣，是真空狀態。」一旁的詹姆士顫抖說：「我的鼻毛已經結凍了啦！」在導覽員的解說下，詹姆士嘗試在超低溫的冰庫灑水，眼見水花一灑出就瞬間凝結成冰落下，宛如天女散花，讓韋汝驚喜到忘記臉已快凍僵，開心讚嘆：「跟煙霧彈一樣，好漂亮喔！」

參觀完冷凍300噸鮪魚的壯觀冰庫後，詹姆士和韋汝再挑戰處理冷凍鮪魚，詹姆士以蹲馬步的姿勢賣力削著魚皮，卻無法順利取下魚皮，幸好在專家的提點下，擁有料理魂的詹姆士一點就開竅，立刻展現俐落身手，讓達人直誇厲害，詹姆士也信心滿滿自豪：「我可以來上班了！」輪到韋汝體驗時，詹姆士立馬從新手變成助教，細心叮嚀，讓韋汝樂得輕鬆上手，笑喊：「我也可以來上班了！」引來詹姆士嚴肅反駁：「差遠了好不好！」《詹姆士出走料理》每周日晚8點在八大第1台播出。