彰化縣北斗鎮長李玄在被控在2017年間，協助業者關說，要求清潔隊收受業者傾倒廢棄物，一審彰化地院認為其涉犯圖利罪及販賣而儲藏禁用農藥罪，判李有期徒刑6年，但台中高分院認為事發時，李還未擔任公務員，改判他有期徒刑1年10月、褫奪公權2年。

此案發生在2017年，當時是李的妻子楊麗香擔任鎮長，李遭人檢舉當時要求清潔隊陳班長打開北斗垃圾掩埋場大門，讓傅姓友人委託的砂石車司機入內傾倒54建築廢棄物，藉以圖利對方7萬7000多元，一審依非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪判他5年6月刑期、褫奪公權4年。

此外，李玄在也被控從2015年開始，在他開設的農藥行儲藏禁用農藥，並從2018年5月開始以每箱1萬500元販售給陳姓男子，彰化地院2020年依意圖販賣而儲藏禁用農藥罪判他有期徒刑8月，合併李玄在應執行有期徒刑6年、併科罰金120萬。

李玄在對此提起上訴，台中高分院昨以李男被控圖利時未擔任鎮長職務，撤銷原判決，改判他有期徒刑1年10月、褫奪公權2年，另涉犯禁用農藥罪部分判刑6月、得易科罰金，另李也併科罰金100萬元。