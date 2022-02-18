兆豐銀人事異動 行資訊安全長、公司治理主管換人當 20:092022/02/18 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兆豐金控子公司兆豐國際商業銀行公告資訊安全長異動，發生變動日期為2月18日，舊任者為兆豐國際商業銀行副總經理陳國寶，新任者為兆豐國際商業銀行副總經理陳建中，異動原因為陳國寶退休，生效日期為3月1日。 另外，兆豐國際商業銀行公告公司治理主管異動，發生變動日期為2月18日，舊任者為兆豐國際商業銀行副總經理李春香，新任者為兆豐國際商業銀行董事會主任秘書丁涵茵，異動原因為李春香退休，生效日期為3月1日。 屏東警高層大風吹 7分局6局長異動 迎接首任女性督察長 備戰6月成都世大運 李智凱等多位東奧國手確定參賽 #兆豐國際 #商業銀行 #異動 #李春香 #資訊安全 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全國身心障礙運動會4月台中登場 市府積極籌備 15:452022/02/18 體育 鋼琴女神只穿蕾絲吊帶襪撩爆 換衣過程全看光有夠辣 00:122022/02/18 娛樂 桃市府人事大異動 這2人調任遭聯想與選舉有關 16:042022/02/18 政治 李棟樑慰問空軍松指部 5月卸任軍友社理事長 18:572022/02/17 政治 高雄左楠議員多１席 白喬茵、李昶志表態參選 04:102022/02/18 地方新聞 巴戈1個月前邀親友到家相聚 李明依嘆：該見的都見了 他是幸福的 16:032022/02/18 娛樂 健保準備金不足 擬漲部分負擔 04:102022/02/18 金融．稅務 遭控關說圖利 彰化北斗鎮長二審獲輕判 20:082022/02/18 社會 蔡英文打「經國牌」 呂秀蓮：她就像神秘的蒙娜麗莎 18:392022/02/17 政治 調查局外勤處站副處長大調動 張穎仁、吳月萍接廉政處副處長 16:112022/02/18 社會 北斗鎮長李玄在涉圖利 二審輕判仍將停職 能否再選看這關鍵 19:282022/02/18 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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