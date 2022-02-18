兆豐金控子公司兆豐國際商業銀行公告資訊安全長異動，發生變動日期為2月18日，舊任者為兆豐國際商業銀行副總經理陳國寶，新任者為兆豐國際商業銀行副總經理陳建中，異動原因為陳國寶退休，生效日期為3月1日。

另外，兆豐國際商業銀行公告公司治理主管異動，發生變動日期為2月18日，舊任者為兆豐國際商業銀行副總經理李春香，新任者為兆豐國際商業銀行董事會主任秘書丁涵茵，異動原因為李春香退休，生效日期為3月1日。

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