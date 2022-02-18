香莢蘭成空包彈，屏東佳冬高農將危機化為轉機，師生把果莢萃取成露、製成芬香，不僅降低減產損失，也開創市場新可能。（謝佳潾攝）

香莢蘭成空包彈，屏東佳冬高農將危機化為轉機，師生把果莢萃取成露、製成芬香，不僅降低減產損失，也開創市場新可能。（謝佳潾攝）

等了3年，全台首批香莢蘭終要採收，不料卻因高溫而成空包彈，產量比預估的少3、4成，下重本的農友一片哀嚎，幸屏東佳冬高農將危機化為轉機，師生把果莢萃取成露、製成芬香，不僅降低減產損失，也開創市場新可能。

香莢蘭是全球排名第2貴的香料，1公克要價約100元，目前多種在第三世界開發中國家，台灣直到2019年才有大規模種植，但因成本高、多數農友對其不熟，所以目前全台種植面積約僅15公頃，並以南部居多，佳冬高農農場經營科也投入其中。

農經科主任林鈺澤指出，香莢蘭1分地產值約30萬，但從一開始種到採收需3年時間，換言之，欲享有高價農產交易、要先忍受前3年無法回收的種植成本，1分地約50至100萬，而就在去年底，大家苦等3年終要喜迎大豐收時，卻驚見大量空包彈。

林鈺澤分析，去年3月香莢蘭開花授粉後，4月遇上高溫，導致授粉結實率降低，6月起出現落莢，每個剝開都是空包彈，慘狀持續至11月，使得12月採收期的產量比預估的少3、4成，他說，這對農友與學生打擊很大。

但學生不捨努力付水流，絞盡腦汁欲翻轉局面，最後一反市場操作，耗時3個月研發，將被視為無用的果莢萃取成露並製成芬香，成功在市集上吸引注目。

學生說，目前50公克的果莢可萃取3公升純露，預計可販售250元，也就是說，原本可能被當垃圾丟掉的果莢，搖身一變成每50克有250元價值，經濟效益相當好。

「原來果莢也有用！」林姓農民稱，他在林邊種4分地香莢蘭，這次以為要血本無歸，後來得知佳農學生在研發香莢露芬香，便提供果莢給學生用，目前對成果很滿意，也顛覆對香莢蘭的市場印象，將持續提供原料給學生，待產品更穩定後，可望合作。