一名男子到新北市某餐廳吃霸王餐與按摩，一共欠下990元沒付，事後店家驚覺受騙報警提告。經台北地院審理，法官認定男子明知錢不夠還去消費，依詐欺得利罪判他拘役30日，得易科罰金3萬元。經換算下來約為欠款的30倍，簡直因小失大。

根據判決書記載，108年7月下旬一名男子到新北某餐飲店消費，他先是刻意隱瞞自己的消費能力，在店裡點了牛肉麵及小菜共190元，並接受1小時800元的按摩，總計消費990元，但該男要結帳時向老闆謊稱身上現金不足，要到對面超商領錢，殊不知，就此離開消失，老闆驚覺受騙憤而報警提告。

經警方調查指出，男子因身上現金不足要求刷卡，但店家不提供刷卡服務，他改口表示要去對面超商領錢，卻趁店家不注意時落跑；事後老闆在小巷裡找到該男，未料，該男又改稱要去舅舅家，請舅舅幫忙付錢，老闆陪同前往卻又無人來應門，縱使店家向該男舅舅聯絡，仍然等不到人來付錢。

男子坦承當天未攜帶足夠金錢前往店家消費，但辯稱，雖然吃了190元餐點，享受1小時的按摩服務，但並非有意要騙吃騙喝，只是想要回家拿錢，而且當天還有留下一罐上千元蜂蜜醋及舅舅的電話供店家聯繫。

台北地院審理，法官認定男子明知當天身上無足夠現金，還前往店家消費並要求按摩服務，刻意隱瞞事實；審酌男子正值青壯年，不思自食其力獲取財物，竟向店家佯裝有支付能力而點餐消費，使店家老闆陷於以為男子會如實付款，而提供餐飲及按摩服務。法官依詐欺得利罪判男子拘役30日，得易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。