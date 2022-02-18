力士2021年全年合併營收達11億元、稅後淨利1.40億元、EPS為5.73元，分別較2020年大幅成長62.68％、8.5倍。力士董事會決議通過2021年擬配發每股5元現金股利，創歷年配息新高記錄，股利配發率約達87％。以2月18日收盤價86.90元計算，現金殖利率達5.75％。

力士預計於2022年3月14日掛牌上櫃，為配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，對外公開承銷總數共2934張，其中2268張採競價拍賣方式進行，拍賣期間為2022年2月21日起至2月23日止，每日上午9時至下午2時，競拍底價52元，價高者優先得標，每個得標人應依其得標價格認購，每標單最低1張，最高293張，將於2022年2月25日上午10點開標。

展望2022年第一季，力士看好去年持續耕耘國際筆電大廠充電變壓器（Adapter）訂單將逐步放量，以及鋰電池等主要客戶亦持續加大訂單量能，且同時公司亦成功爭取合作晶圓廠擴增投片產能等，有望創造第一季營運表現繳出淡季不淡之成績。

另一方面，力士去年已成功開發出整合功率元件及電源管理IC的IC Combo等，並積極拓展電源供應器等領域銷售表現，以目前整體訂單能見度持續看旺，未來營運成長可期。