全球進入大通膨時代，香奈兒（Chanel）、LV 、古馳（Gucci）等精品名牌也跟著喊漲。有別於民生消費品製造商擔心貿然漲價，影響一般大眾購買意願，奢侈品集團看準金字塔頂端族群花錢不手軟，高檔包包、衣鞋、珠寶照漲不誤。

研究機構Bernstein Research指出，法國奢侈品巨頭LVMH本周調漲全球Louis Vuitton包款價格，部分漲幅甚至達兩位數。Bernstein估計，LVMH旗下LV包的全球平均漲幅介於6％和7％。

Bernstein發現，一些市場的人氣名牌包款，漲幅多達25％。以中國販售的LV Coussin中號包為例，售價從3萬人民幣漲到3.75萬人民幣（約台幣16.8萬）。

看準有錢客戶對昂貴的精品接受度高，甚至專挑頂級名牌下手，奢侈品牌通常不擔心會影響買氣而逕自漲價。反觀大眾品牌面對精打細算的消費大眾，會猶豫是否該將成本轉嫁給消費者。

LVMH董事長兼執行長阿諾特（Bernard Arnault）1月在法說會上指出:「相較其他一些公司和集團，我們的優勢是價格具某種程度彈性。面對通膨，我們有的是方法及手段因應。」

LVMH的死對頭、法國另一奢侈品巨頭開雲集團（Kering），預計今年調漲旗下古馳等品牌的售價，古馳去年就漲了2次。開雲財務長杜普萊（Jean-Marc Duplaix）解釋，該公司今年以捍衛去年提升的獲利能力為優先，漲價成了選項。

法國精品愛馬仕（Hermes）執行長杜馬斯（Axel Dumas）透露，今年全球門市平均漲價3.5％，高於平常的漲幅1.5％，以反映歐洲生產成本上揚，各地區售價還會考慮到匯率波動做調整。相較LV全球平均調漲7％，愛馬仕的漲幅溫和多了。

但不是所有精品漲價消費者都買單。《華爾街日報》日前報導，香奈兒的經典包款頻頻調漲，漲幅又超凶，引起部分精品控反彈。

旗下有頂級珠寶品牌卡地亞（Cartier）的瑞士奢侈品巨頭歷峰集團（Richemont），近幾個月調漲部分精品表和珠寶價格。時尚奢侈品集團Capri Holdings在本月法說會上宣布，旗下兩大品牌Versace與Jimmy Choo的時裝及鞋子也要漲價。