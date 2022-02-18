包偉銘兒子包庭政去年7月與交往1年多圈外女友元元登記結婚，將在6月4日於台北舉辦婚宴，屆時盼疫情和緩，邀請親朋好友同樂。包庭政與元元日前拍攝婚紗照，剛好包偉銘、太太劉依純當天南下工作，隨即赴高爾夫球場，全家人碰面一同拍攝全家福照，甜蜜幸福。包偉銘還特別送上高爾夫球杆給兒子，讓兒子當作婚紗道具使用。

至於包偉銘期待當阿公？他直言當阿公的想法是尊重兒子的計劃，如果真的是當阿公心情是很開心的，並分享現在生活忙著研究投資，先前因為疫情的關係，時常宅在家中，導致身寬體胖，也正忙著計劃雕塑身材。

包偉銘（左）與老婆劉依純（右）日前赴台南陪兒子、媳婦拍攝婚紗照。（翰森娛樂提供）

包偉銘現在看到兒子結婚成家，身為爸爸的他，心情開心又期待，笑說：「一家四口拍攝全家福，包括攝影、身邊好友，都說我和依純根本不像爸媽，比較像是他們的哥哥、姊姊。」更透露劉依純這次還特別親手修剪空氣瀏海，包偉銘放閃狂讚劉依純根本就是年輕辣妹，逗得她樂開懷。

即將舉辦婚宴的包庭政，分享在計畫要婚紗照的5個月前開始積極瘦身，坦言現在住在南部，每天看到美食，很難節制口腹之慾，之前最胖高達90公斤，直到去看婚紗時，太太叫他要開始減肥，他當時認真實施168斷食法，同時完全戒糖，馬上減重3公斤，後來加上運動、重量訓練及有氧運動交叉配合，成功瘦到80公斤，他笑說：「雖然沒達到理想體態，但我已經很努力了。」更誓言絕對不再放縱自己復胖。

包偉銘的兒子包庭政（左）與老婆元元日前開心拍攝婚紗照。（翰森娛樂提供）