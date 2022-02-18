烈焰狂燒！台南工廠惡火猛竄 火舌沖天駭人畫面曝 20:362022/02/18 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南安定新吉里工廠大火，烈焰沖天。(讀者提供／劉秀芬台南傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南安定新吉里工廠大火，烈焰沖天。(讀者提供／劉秀芬台南傳真) 台南市安定區新吉里一處工廠晚間8點多傳出火警，台南市消防局獲報後派出安定分隊等19車42人前往救援，8點11分到現場時鐵皮構造已全面燃燒，燃燒面積達500平方公尺，烈焰黑煙沖天，回報無員工在內，消防人員目前正全力滅火中。 台南警匪持槍對峙3小時 嫌藏民宅陽台舉槍嗆自戕遭活逮 台南女跟北市確診者吃飯唱歌染疫 10處足跡曝 搭高鐵、吃臭臭鍋 #台南 #台南市安定區 #工廠火警 #台南 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 員工涉假交易真放貸 中華電信揪內賊 04:102022/02/18 社會新聞 Pantone年度流行色好夯 Klook特搜5大賞花熱點讓你好拍 15:572022/02/18 生活 品觀點｜新北幼兒園、台南國小學生確診 下半年將開放5到11歲接種 18:462022/02/18 生活 台南安定農會胡麻油 04:102022/02/18 產業特刊 台南善化草莓季26日開跑 為期1個月採果享優惠 10:532022/02/18 寶島 台南警匪持槍對峙 嫌藏民宅陽台舉槍威脅自戕 11:542022/02/18 社會 「護國神山」台積電 2022年佈局全球與台灣大代誌 07:002022/02/18 財經 財政部女研究員搭友人車出差 偷拿高鐵票報銷下場出爐 11:572022/02/18 社會 OUTLET聯名卡 瞄準復甦商機 04:102022/02/18 投資理財 竹南家庭群聚社區篩檢逾千人結果出爐 周末加開疫苗接種站 15:442022/02/18 生活 台南某農會公糧倉庫遭盜賣千噸 農會總幹事等5人遭羈押 12:202022/02/18 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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