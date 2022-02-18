台南安定新吉里工廠大火，烈焰沖天。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南市安定區新吉里一處工廠晚間8點多傳出火警，台南市消防局獲報後派出安定分隊等19車42人前往救援，8點11分到現場時鐵皮構造已全面燃燒，燃燒面積達500平方公尺，烈焰黑煙沖天，回報無員工在內，消防人員目前正全力滅火中。