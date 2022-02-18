中視、三立外景實境《綜藝玩很大》日前上傳藝人自拍的「小姐這是我的名片」阿卡貝拉版本影片，短短不到2天的時間，分享總數近3千次，洗腦的節奏，造成熱烈討論，而黑隊忙內紀卜心和兩位哥哥坤達、威廉，因為溝通不良，凌晨爆哭談心的畫面，令人看了超心疼，感受到3人為團隊付出的求勝心，超展開的內容，寫下了35-44歲收視2.53的好成績。

經過將近1個半月的拍攝，兩隊成員也越來越有默契，為了讓藝人們有更多不同的體驗，製作單位特別安排兩隊前往埔里，採收特色農產品筊白筍、紅甘蔗，過程中還要拍攝推廣宣傳影片，大家絞盡腦汁發揮創意，從白天拍到天黑，身為關主的吳宗憲卻在品嚐紅甘蔗時，不慎咬斷自己的牙齒，嚇壞大家，缺牙的吳宗憲也自嘲表示：「這就是熱愛甘蔗。」

《綜藝玩很大》開播7年來愛心公益活動不斷，這次讓藝人們自製多肉盆栽，並首次在線上直播進行拍賣，兩隊在有限的時間內，自由發揮介紹自己的多肉盆栽，人氣超高的坤達一拿出作品，就有人直接出2千的高價競標，氣勢碾壓全場，更造成留言大洗版，所得金額除了有機會為自己隊伍贏得勝利之外，也將全數捐給流浪動物做愛心。