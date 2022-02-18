國內物價連續突破2％通膨警戒線，吃掉了薪資成長，全年實質經常性薪資落入負成長、年減0.04％，是近5年來，「實質經常性薪資」首度出現「倒退嚕」的景象。前民進黨立委郭正亮質疑，經濟部到底在幹嘛？應該要拿出作法；調漲健保費部分負擔又是在幹嘛？今年剛好是最痛苦的時候，各部會都要提出讓民眾減少生活壓力的措施。

行政院主計總處17日公布，110年全年每人每月「經常性薪資」平均為43211元，年增1.93%；每人每月「總薪資」平均為55754元，年增2.94%。不過，國內物價連續突破2％通膨警戒線，吃掉了薪資成長，全年實質經常性薪資落入負成長、年減0.04％，是近5年來，「實質經常性薪資」首度出現「倒退嚕」的景象。

不過，受惠於出口暢旺、國內投資榮景，經濟成長率超過6％，企業給予的獎金、紅利酬勞較多；陳惠欣表示，「實質總薪資」還是維持正成長。

對此，前民進黨立委郭正亮18日在《新聞大白話》解讀，即使主計處公布中位數，還是有一堆人在中位數之下，確實就是貧富懸殊。全世界貧富懸殊都在擴大，台灣也不例外。

他強調，高科技業去年表現非常好，金融業、海運也大賺錢。可是國內受疫情衝擊的產業，例如服務業、旅行社、餐廳旅館，一大堆都趴在地上，這都是事實。

郭正亮指出，萬物齊漲，也擋不住，天然氣、石油、糧食都漲價，目前真的就是如此。而只有財政部提出有效措施，就是降貨物稅，但類似的措施應該要更多，經濟部到底在幹嘛？應該要拿出作法；調漲健保費部分負擔又是在幹嘛？今年剛好是最痛苦的時候，各部會都要提出讓民眾減少生活壓力的措施。