俄烏情勢持續緊繃，繼雙方互控在烏東進行挑釁後，美國再度警告俄軍隨時都有可能入侵烏克蘭，造成全球股市大跌。不過，美國國務院證實，美俄代表將於下周在歐洲舉行會談，代表情勢趨緩仍有轉機，歐美股市周五止跌回穩。

歐股周五開盤後震盪走高，接近中午時僅德國股市小跌0.2％，英國與法國大盤分別上漲0.2％與0.4％，Stoxx 600泛歐股市指數小漲0.1％；美股回穩開小高盤，三大指數漲幅在0.2到0.5％之間。

俄烏情勢持續緊繃造成美股周四大跌，道指大跌逾600點或1.8％，標指與那指分別重挫2.1％與2.9％，道指單日跌點與跌幅均創今年來最大紀錄。

BMO財富管理首席投資策略師馬永宇（譯音）指出，「短期而言，市場行情就是反映投資人全在緊盯俄羅斯的舉動，整個負面氛圍與額外的烏雲顯然會讓市場喘不過氣。」美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周四在聯合國安理會上表示，俄國已正式發文告知美方，「若未得到具效力的安全保證，該國可能採取軍事手段，意即俄羅斯入侵烏克蘭在即。」

美國總統拜登也警告，「俄國入侵烏克蘭的可能性極高，美國深信俄國也在製造出兵烏克蘭的藉口，我們掌握的所有情資都指向俄軍已準備好要入侵烏克蘭。」

白宮官員透露，拜登周五將與歐洲各國領袖開會，討論烏克蘭危機。

俄羅斯周四宣布已將美國駐莫斯科層級第二高的外交官驅逐出境，美國國務院隨後證實莫斯科副館長高曼（Bart Gorman）上周已離境，同時已在研議後續的反制措施。

俄羅斯的主要訴求是要北約組織保證不讓烏克蘭與前蘇聯國家加入北約，同時西方聯盟須從東歐撤軍。布林肯指出，他已邀請俄羅斯國防部長拉夫羅夫（Sergei Lavro）下周在歐洲舉行會談，同時提議北約與俄羅斯進行談判。

布林肯表示，「這些會議可以作為後續為降低緊張情勢的領袖峰會鋪路，以促成了解雙方安全的疑慮。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）指出，布林肯將於下周末與拉夫羅夫進行會談，「前提是俄國並未入侵烏克蘭」。他表示，「如果俄國未來幾天真的出兵烏克蘭，那就證明俄羅斯根本無視民主。」