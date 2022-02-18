《論文門開箱》

中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，被視為民進黨台北市長熱門人選。針對陳時中私底下的印象，資深媒體人彭文正透露，他曾在晚會場合見過陳時中一次，當時他擔任主持人，但陳時中並沒跟他打招呼，致詞後就揚長而去，留下不好的印象。

彭文正18日在中天新聞《論文門開箱》節目中表示，好幾年前，他曾見過陳時中。那時他在凱道上主持一個晚會，是跟加入世界貿易組織 (WTO)有關。陳時中當時擔任衛福部長，他上來致詞，那也是他跟陳時中第一次見面，但他對陳時中的印象很不好。

彭文正接著透露，當時陳時中並沒有跟他打招呼，一般來說，來賓上台會先跟主持人握個手、打個招呼，或者上台時會說，「感謝主持人」、「各位來賓大家好」之類的，不會把主持人當空氣。但陳時中上台後就一直講，一下台就揚長而去，給人「沒有出過道」的感覺，這也是他這輩子第一次、也是唯一一次跟陳時中擦肩而過。彭文正表示，陳時中的身高大概160公分上下，大約163公分，但身高不是問題，身材不是重點。