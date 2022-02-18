1997年開標的台北101，至今走過25個年頭，大樓建造過程被完整記錄寫成書「從0到101：打造世界天際線的旅程」，18日新書發表匯聚不少打造101大樓的關鍵人物，包括前董事長林鴻明、宏國集團「阿嬤」林謝罕見等，已回歸宏國建設副董林鴻明更連爆秘辛，指曾二度棄標單，且原本樓層規劃66樓，後來是林謝罕見關鍵一席話，決定了「101」樓層數目。

林鴻明說，當初他看到台北101「高度要超越台北地標新光摩天大樓」「地上超過七萬坪、地下超過兩萬坪」等標單條件時，曾二度將標單丟棄，他第一個想法時「這麼大的開發案，怎麼可能做？後來在一次企業二代飯局後他轉念一想，應該要找伙伴共同合作，才開始集結中信、新光、國泰、中華開發等企業，組成「台北國際金融中心企業聯盟」，共同前往投標，最終以207.5億元得標。

不過得標不代表事情會變得容易，所謂萬丈高樓平地起，團隊仍有重重困難要克服。林鴻明回憶，原先台北101共設計三棟建築，中間最高的建築有66層樓，左右兩旁則為20樓的中層建築，但幾經溝通後，團隊決定更改設計，捨去左右兩幢樓，將容積直接加到原先66層樓的主建築，成為一棟超高建築。

林鴻明回憶，團隊光是討論樓層就花了一番時間，包括88、99、100等各種樓層數字都出現過，但是他的母親林謝罕見關鍵一席話，決定了「101」的數目。當時，林謝罕見鼓勵團隊不要因為「100」就自滿而停下腳步「圓滿之後，還要再出發，到達一個高峰之後，也還要繼續努力」，所謂0到100，是從無創造，臻至圓滿，從100到101，則是突破現實、再創高峰，這番話讓團隊有如醍醐灌頂，終於拍板定案，決定要建成「台北101」。

綜觀台北101的歷史，除為台灣留下「全球50最具影響力高層建築」、「世界七大工程奇觀」、「世界最美八大超高建築」、「全球最高綠建築」等豐富獎項，建造過程的籌備、設計、施工與管理，也對台灣的建築、工程史留下深遠影響。