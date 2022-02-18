疫情導致新人延後舉行婚禮，隨著防疫措施解禁，美國即將迎來盛大的婚宴潮。2022年美國預估將舉行250萬場婚禮，創下1984年以來最高紀錄，婚宴也將恢復疫情前的盛大規模。

婚宴需求受到疫情抑制長達兩年，如今新人準備開始大肆慶祝。根據市場研究公司The Wedding Report指出，2022年美國估計將舉行250萬場婚禮，創下1984年以來最高紀錄。

飯店和婚禮規畫業者表示，婚宴場地和客房更快滿訂，新人的賓客名單更長，一反疫情期間一切從簡。部分新人親友和賓客到外地參加婚禮後，延長停留時間，順便來個小旅行，彌補疫情期間無法相聚的時光。

凱悅酒店（Hyatt）表示，旅客住房期間更長，並將出席婚禮延長成小旅行。萬豪酒店（Marriott）表示，美加渡假飯店的婚宴訂房激增，夏威夷和聖地牙哥等地的客房十分搶手。

根據婚禮規劃網站Knot調查，2021年一場婚禮的平均賓客人數為105人，2022年估計達129人，與疫情爆發前2019年的平均131人相去不遠。

Knot調查顯示，2021年賓客開車到外地參加婚禮的平均成本為660美元，若是搭機前往，平均成本達1270美元。

The Wedding Report執行長麥克默里（Shane McMurray）指出，2022年出席婚禮的平均成本預估至少增加10％，主要因為通膨升溫和旅遊需求上升所致。

商用房地產數據供應商CoStar集團表示，今夏周末的飯店房價將較以往更高。夏季參加婚禮通常得和其他婚禮的賓客，和休閒旅遊的遊客搶客房。

分析師也預期未來幾個月機票將上漲。旅行應用程式業者Hopper預估，美國國內線機票6月底前每個月將上漲7％，而且4月便會達到2019年的水準。