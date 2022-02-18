美國一名男性抗議者日前在波士頓公園（Boston Common）舉辦的投票權記者會，將一位亞裔女子誤認為台裔波士頓市長吳弭，並大聲對該女子說，「妳是個政治傀儡」。

當地媒體MassLive報導，這一麻州眾議員艾盧加多（Nika Elugardo）出席的投票權記者會，鼓勵選民登記投票，以提高麻州非裔與拉丁裔群體的投票率，然而，活動因示威男子嗆錯人而失焦。

認錯人的男子質疑「美國公民自由聯盟」（ACLU）不在乎弱勢群體，他並針對前麻州公共衛生部門前化學家杜克漢（Annie Dookhan）偽造證據事件，譏諷「選舉現代化聯盟」（Election Modernization Coalition）。

杜克漢曾任職麻州鑑定實驗室，因偽造數以萬計案件的檢測結果而陷牢獄之災；「美國公民自由聯盟」曾於2016年要麻州最高法院駁回受杜克漢影響的超過4萬起案件。

示威男子對一名他誤認為吳弭（Michelle Wu）的女性說：「妳是個政治傀儡…吳市長，你為什麼不調查一下呢？去調查—妳會發現真相的，吳市長。」

然而，吳弭根本沒出席這場14日舉辦的記者會，示威男子誤將怒氣發洩在促進公民參與組織Massachusetts Voter Table的執行主任貝斯．黃（Beth Huang）身上。

貝斯．黃後來在推特上談起這一烏龍事件，她寫道：「但願身為一個5呎4吋的亞裔女性，就可以使我擁有作為波士頓市長的權力。」她並表示：「我不是@wutrain（吳弭），但我們都支持投票權。」

貝斯．黃的推文引來吳弭回應，這位台裔波士頓市長留言：「我們應藉此製造些良性麻煩。」

吳弭去年成為波士頓200年來首位女市長，也是第一位有色人種市長，擺脫當地兩世紀來由白人男性主導政壇的局面。MassLive報導，自從吳弭宣布實施疫苗強制令，她便一再遭受來自抗議者的厭女行徑和種族歧視。