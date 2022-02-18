過去2年台灣電子業大放異彩，擴廠後需要大量作業人員，傳出高薪挖腳航空業維修人員，導致長榮航太、中華航空都出現高離職率，引起交通部民用航空局關注，要求增補人力。民航局回應，目前觀察離職人數並無異常，也沒有影響到維修能量；長榮與華航也說，正常人員流動都在可控範圍內。

民航局表示，2航的維修人員離職數字有比往年多，但還稱不算是異常或離職潮，有持續關注此一情況，本周2家業者均有來說明，且因目前航班較少，並未影響維修能量。

民航局已要求業者，應儘速增補人力，並落實訓練。如有人力不足情況而影響維修能量，應拉長飛機維修時間。

華航指出，有關修護人員異動，多屬正常人員流動，對相關業務運行沒有影響。公司最近亦正對外招募修護人員，因應新機陸續引進、維修業務擴展的需求。

長榮回應，長榮航太退休及離職率屬可接受範圍，公司內部短期人力需求，將會透過不同部門支援調整，長期人力需求則以對外招募方式補齊，同時也會配合民航局的指示，盡速補齊人力及加強專業訓練。